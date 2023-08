Ανείπωτη τραγωδία στο δάσος της Δαδιάς, στον Έβρο, όπου στους 26 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών ανθρώπων που βρέθηκαν απανθρακωμένοι.

Ο αρχικός αριθμός έκανε λόγο για 18 μετανάστες, ωστόσο λίγο αργότερα κυκλοφόρησε η πληροφορίες για ακόμα 8 νεκρούς.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως πρόκειται για μετανάστες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Γιάννη Αρτοποιό, δεδομένου ότι δεν έχουν υπάρξει αναφορές για αγνοούμενους, εκτιμάται ότι πρόκειται για ανθρώπους που εισήλθαν παράνομα στη χώρα.

Οι νεκροί εντοπίστηκαν σε δύο ομάδες, ενώ οι οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Η είδηση μεταδίδεται και ως έκτακτη από μεγάλα διεθνή μέσα όπως Associated Press και BBC.

BREAKING: The bodies of 18 people have been found in an area of northeastern Greece struck by a major wildfire, authorities said. https://t.co/t4Wajt3zqu

— The Associated Press (@AP) August 22, 2023