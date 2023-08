Η αλήθεια είναι ότι όταν ανεβαίνεις μπορείς να σταματάς, αλλά όχι όταν κατεβαίνεις. Το είχε πει πρώτος ο Ναπολέων Βοναπάρτης και ταιριάζει γάντι στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, που τώρα που πήρε… φόρα, φόρα, κατηφόρα και τίποτα δεν τον σταματά.

Μέσα σε διάστημα 15 ημερών ο Αμερικανός (και πάλι) υποψήφιος για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος βρέθηκε στο επίκεντρο δύο εγκληματικών συνωμοσιών, όπως τις αποκαλεί η αμερικανική δικαιοσύνη, με στόχο την ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 που έβγαλε πρόεδρο τον Τζο Μπάιντεν.

Οι δύο αυτές ξεχωριστές υποθέσεις θα τρέξουν παράλληλα τους επόμενους μήνες, εξαντλώντας τον χρόνο και τις οικονομίες του Τραμπ, που έχει ξεκινήσει τη νέα προεκλογική εκστρατεία του με το βλέμα του στραμμένο στον Λευκό Οίκο.

Σε πρώτη ανάγνωση τα επίμαχα γεγονότα, που βρίσκονται στον πυρήνα των δύο τελευταίων διώξεων εναντίον του Αμερικανού πρώην προέδρου, είναι σε μεγάλο βαθμό τα ίδια.

Συγκεκριμένα, αφορούν τους δύο μήνες του χάους, που ακολούθησαν τις εκλογές του Νοεμβρίου πριν από τρία χρόνια, στη διάρκεια των οποίων ο Τραμπ προσπάθησε να αποδείξει ότι ο Μπάιντεν του έκλεψε την προεδρική νίκη, πριν οι οπαδοί του εισβάλλουν στο Καπιτώλιο τον επόμενο χρόνο γράφοντας ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Ωστόσο, τα κατηγορητήρια σχηματίστηκαν από δύο εισαγγελείς – τον Τζακ Σμιθ, ο οποίος διορίστηκε από τον γενικό εισαγγελέα των ΗΠΑ, Μέρικ Γκάρλαντ για να επιβλέπει τις διώξεις του Τραμπ σε ομοσπονδιακό επίπεδο και τη Φάνι Γουίλις, την εισαγγελέα της κομητείας Φούλτον της Τζόρτζια, που πρωταγωνίστησε στην εκλογική αναμέτρηση του 2020 με το οριακό αποτέλεσμα της.

Όπως γράφουν οι Financial Times, η άσκηση των διώξεων εναντίον του Αμερικανού πρώην προέδρου τόσο κοντά η μία από την άλλη και η προοπτική δύο δικών σε παράλληλο χρόνο ενδέχεται να περιπλέξει τις διαδικασίες και να διακινδυνεύσει την επιτυχία του σκοπού τους.

Πέρα από πρακτικά εμπόδια, ο ταυτόχρονος χειρισμός δύο τόσο σημαντικών υποθέσεων μπορεί να δοκιμάσει τα όρια και την ανοχή των δύο εισαγγελέων, που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια εργαζόμενοι νυχθημερόν γι’ αυτά τα ιστορικά κατηγορητήρια. Μέχρι πριν από πέντε μήνες, εξάλλου, κανένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ ποινικές διώξεις.

Μια εκλογική υπόθεση από το 2020 δεν σημαίνει ότι θα «κάψει» μια άλλη σε παρόμοιο χρόνο με την ίδια θεματική, αλλά όπως επισημαίνει ο Ντάνιελ Ριχμαν, καθηγητής στη Νομική Σχολή της Κολούμπια, «σε γενικότερο πλαίσιο, το να έχεις δύο διαφορετικούς εισαγγελείς να τριγυρίζουν στον ίδιο τόπο εγκλήματος είναι συνήθως συνταγή για, τουλάχιστον, τραυματισμένους εγωισμούς, ίσως και κατεστραμμένες υποθέσεις».

