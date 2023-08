Εκατοντάδες Νοτιοκορεάτες ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο της Σεούλ για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στο σχεδιαζόμενη από την Ιαπωνία απόρριψη στην θάλασσα επεξεργασμένου ραδιενεργού ύδατος από τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.

Οι ιαπωνικές αρχές σκοπεύουν να αρχίσουν ρίψεις επεξεργασμένου ραδιενεργού νερού από τη Φουκουσίμα στον ωκεανό στα τέλη Αυγούστου, ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η εφημερίδα Asahi Shimbun, επικαλούμενη πηγές στην ιαπωνική κυβέρνηση.

«Αν αυτά απορριφθούν, οι ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο μολυσμένο νερό θα καταστρέψουν εν τέλει το θαλάσσιο οικοσύστημα», δήλωσε η Τσόι Κιονγκσούκ της ακτιβιστικής οργάνωσης Korea Radiation Watch, που διοργάνωσε τη διαδήλωση.

A group of South Korean civic activists, politicians, fishermen and ordinary people gathered in central Seoul on Saturday to raise their voice against the International Atomic Energy Agency’s (IAEA) final report on Japan’s planned discharge of nuclear wastewater into the Pacific. pic.twitter.com/pnbvsnf5U3

— JoyceChi🇨🇳(互fo) (@JoyceChi51) July 9, 2023