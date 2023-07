Στις Ηνωμένες Πολιτείες μικρό αεροσκάφος κατέπεσε στη θάλασσα μπροστά στα μάτια των λουόμενων, σκορπώντας πανικό.

Το αεροσκάφος έχανε ύψος, ώσπου έπεσε, χωρίς πολλή φόρα, στα κύματα της παραλίας Χάμπτον, στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μάλιστα αναποδογύρισε και με το κύμα επανήλθε σε κανονική θέση.

Ο πιλότος βγήκε σώος, με τη βοήθεια λουόμενων αλλά και ομάδας ναυαγοσωστών.

A plane was pulled ashore after the aircraft crashed on New Hampshire’s Hampton Beach. The pilot was rescued by lifeguards and no injuries were reported, police say. https://t.co/nZgsv3TFyp pic.twitter.com/J4ZaapqQAB

— ABC News (@ABC) July 30, 2023