Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Πεκίνο, Nίκολας Μπερνς, φέρεται να ήταν ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους των οποίων τα email παραβιάστηκαν σε μια πρόσφατη κινεζική επίθεση χάκερ που αιφνιδίασε την Ουάσιγκτον με την πολυπλοκότητά της.

Ένας άλλος στόχος ήταν ο Daniel Kritenbrink, ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Ανατολική Ασία, ανέφερε την Πέμπτη η Wall Street Journal.

Όταν η επίθεση αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, η διοίκηση παραδέχτηκε ότι ο λογαριασμός email της υπουργού Εμπορίου, Τζίνα Ραϊμόντο, είχε επίσης παραβιαστεί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αυτοί ήταν οι τρεις πιο υψηλόβαθμοι στόχοι, αλλά ότι συνολικά, εκατοντάδες χιλιάδες κυβερνητικοί λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα μπορούσαν να είχαν παραβιαστεί.

Σύμφωνα με τον Guardian, εκπρόσωπος του State Department δήλωσε: «Για λόγους ασφαλείας, δεν θα κοινοποιήσουμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη φύση και το εύρος αυτού του περιστατικού κυβερνοασφάλειας αυτή τη στιγμή».

«Παρακολουθούμε συνεχώς και ανταποκρινόμαστε στην οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στα δίκτυά μας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες» συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα email Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Antony Blinken δεν είχαν παραβιαστεί, ούτε και εκείνα του στενού κύκλου των συμβούλων του.

