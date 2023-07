Έντονη δυσφορία αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια ερμηνείας του ο γνωστός τραγουδιστής της country Jason Aldean.

Όλα έγιναν στη συναυλία του στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, όπου όπως βλέπουμε στο σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε ο τραγουδιστής δυσκολεύεται να ερμηνεύσει κομμάτι του, αρχίζει να βήχει και έπειτα αποχωρεί βιαστικά από την σκηνή.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα ο Aldean έπαθε θερμοπληξία.

«Η χθεσινή συναυλία του Jason Aldean θα επαναπρογραμματιστεί για μελλοντική ημερομηνία. Εκτιμούμε την υπομονή σας καθώς εργαζόμαστε για τον επαναπρογραμματισμό μιας νέας ημερομηνίας, καθώς και για τις πολλές ευχές για τον Jason» ανέφερε ο χώρος διεξαγωγής της συναυλίας.

An update on Jason Aldean at Xfinity Theatre pic.twitter.com/AazUm1jala

— Xfinity Theatre (@XFINITYTheatre) July 16, 2023