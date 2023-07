«Κάθε φορά που ένα παιδί φεύγει, είναι ένα ακόμα σύμπτωμα… Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει θεραπεία, απλά περιμένουμε το τέλος… Ο θυμός έρχεται κατά κύματα, η θλίψη είναι συνεχής και σαρωτική».

Η Τζο Ρίλεϊ είναι καθηγήτρια στο σχολείο Randal Cremer στο Χάκνεϊ του ανατολικού Λονδίνου, όπου το ένα σχολείο κλείνει μετά το άλλο ή ενσωματώνεται σε κάποιο διπλανής περιοχής, λόγω της υπογεννητικότητας, του Brexit και κυρίως της πανάκριβης στέγασης.

Θα γίνει το Λονδίνο, που πριν το διαζύγιο του από την ΕΕ πολλοί χαρακτήριζαν τη Νέα Υόρκη της Ευρώπης, η πρώτη πόλη χωρίς παιδιά;

«Ζούμε μια πραγματική κρίση προσιτότητας», είναι η απάντηση που δίνει ο Φίλιπ Γκλάνβιλ, δήμαρχος του Χάκνεϊ, στους Financial Times. Για να κρατήσουμε τα παιδιά στην περιοχή απαιτείται η παρέμβαση της κεντρικής κυβέρνησης, που πρέπει να παρέχει «ουσιαστική επένδυση στην κοινωνική στέγαση, να ταιριάζει την κρατική στήριξη με το πραγματικό κόστος της και να βάλει έλεγχο στα ενοίκια που έχουν χτυπήσει κόκκινο», εξηγεί ο ίδιος.

Το τρομερό σενάριο μιας πόλης στον κόσμο χωρίς ούτε ένα παιδικό χαμόγελο να φωτίζει την καθημερινότητα των ανθρώπων της, δεν αφορά μόνο αυτή τη μικρή –υποβαθμισμένη- περιοχή του ζορισμένου πια Λονδίνου.

Είναι μια σοβαρή πιθανότητα για ολόκληρη την πρωτεύουσα, αφού τα σχετικά στατιστικά στοιχεία προβλέπουν μείωση της τάξεως του 7.6% στην εγγραφή μαθητών στα σχολεία της το χρονικό διάστημα 2022-2023 με 2026-2027, η οποία μεταφράζεται σε 243 τάξεις λιγότερες.

Η ίδια άσχημη και απέλπιδα εικόνα παρατηρείται επίσης από το Σαν Φραντσίσκο, το Σιάτλ και την Ουάσιγκτον μέχρι το Χονγκ Κονγκ και το Τόκιο, όπου για κάθε πολίτη άνω των 65 ετών αντιστοιχεί 0.7 και 0.5 παιδιά αντίστοιχα.

What happens to cities when there are no more children?

As housing costs soar, the exodus of families from urban centres is a threat to social mobility and cultural vibrancy. Download FT Edit to read for freehttps://t.co/iw2bvlMX5c

— Financial Times (@FinancialTimes) July 14, 2023