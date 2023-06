Στόχος πυραυλικής επίθεσης έγινε σήμερα ένα εστιατόριο στο κέντρο της πόλης Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου εκφράζονται φόβοι για πολλά θύματα.

«Δύο πύραυλοι έπληξαν το Κραματόρσκ» και ειδικότερα ένα εστιατόριο στο κέντρο της πόλης, «όπου ήταν συγκεντρωμένοι πολλοί άμαχοι», είπε στην ουκρανική τηλεόραση ο περιφερειάρχης του Ντονέτσκ Πάβλο Κιριλένκο, κάνοντας λόγο για αδιευκρίνιστο, επί του παρόντος, αριθμό τραυματιών ή/και νεκρών.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκεται στον τόπο της επίθεσης, αφηγήθηκε πως έξω από το εστιατόριο «Ria Pizza» είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, ενώ είχαν σπεύσει ασθενοφόρα, ο δήμαρχος της πόλης, αστυνομικοί και στρατιώτες.

⚡️Devastating strike on the centre of Kramatorsk, Ukraine a short while ago pic.twitter.com/BolIhr3Zv9

Ο 32χρονος Ρουσλάν, σεφ που κατάφερε να βγει σώος από το κατεστραμμένο εστιατόριο, λέει πως στάθηκε «τυχερός» δείχνοντας προς τον ουρανό, υπογραμμίζοντας πως στο εστιατόριο υπήρχαν πολλοί πελάτες όταν εκδηλώθηκε η επίθεση.

Today, russian terrorists hit a cafe in Kramatorsk, Donetsk region.

At least 15 people have been injured. Currently, a search and rescue operation is underway.#russiaisaterroriststate

📷 @APUkraine @ukrpravda_news pic.twitter.com/fk5E6FjyC4

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2023