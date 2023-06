Μορφή του υποκόσμου δολοφονήθηκε από ενόπλους το πρωί στο γνωστό προάστιο Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία απέκλεισε τον τομέα όπου διαπράχθηκε ο φόνος, σε χώρο στάθμευσης στο εμπορικό, πολυσύχναστο προάστιο της μεγαλούπολης, όχι μακριά από την ομώνυμη παραλία.

Το θύμα ήταν 48 ετών και είχε «βαρύ ποινικό μητρώο». Ο άνδρας βρέθηκε ήδη νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, δήλωσε ο Ντάνι Ντόχερτι, αξιωματικός της αστυνομίας, σε δημοσιογράφους.

«Θεωρούμε ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση ενόπλων (εναντίον) προσωπικότητας υψηλού επιπέδου του οργανωμένου εγκλήματος», πρόσθεσε.

Η Ολίβια Σκάνλαν, ηθοποιός και χορεύτρια, 27 ετών, τόνισε πως είναι «σοκαρισμένη» από τη δολοφονία στο συνήθως ήσυχο προάστιο, που εκτιμούν ιδιαίτερα οι λάτρεις του σέρφινγκ και των περιπάτων.

«Φίλοι με επισκέπτονται και λένε ‘η Αυστραλία είναι όνειρο’. Πιστεύουν πως είναι τόσο ασφαλής, είναι τόσο διαφορετικό από τις πατρίδες τους. Μπορείς να περπατήσεις τη νύχτα και να έχεις την εντύπωση πως δεν θα συμβεί τίποτα».

