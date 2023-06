Η κινεζική αστυνομία συνέλαβε τέσσερα πρόσωπα στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται μετά την έκρηξη το βράδυ της Τετάρτης σε εστιατόριο στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, η οποία είχε αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 31 άνθρωποι, μετέδωσε χθες Σάββατο το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters).

Διαρροή υγροποιημένου αερίου

Η έκρηξη, η οποία είχε συνέπεια να τραυματιστούν άλλοι επτά άνθρωποι, οφειλόταν στη διαρροή υγροποιημένου αερίου πετρελαίου, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε εστιατόριο μπάρμπεκιου γεμάτο κόσμο, στην πόλη Γιντσουάν, την παραμονή του φεστιβάλ του δράκου-βάρκας, τριήμερης γιορτής κατά την οποία πολλοί Κινέζοι βρίσκονται με μέλη των οικογενειών τους και φίλους.

An explosion at a barbecue restaurant in China’s Yinchuan has claimed the lives of 31 people, according to local authorities. #GLOBALink pic.twitter.com/OYRLOAJDuA — China Xinhua News (@XHNews) June 22, 2023

Οι τέσσερις ύποπτοι που συνελήφθησαν –πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον διευθυντή και δυο μετόχους του εστιατορίου – κατηγορούνται πως «προκάλεσαν σοβαρό δυστύχημα από αμέλεια» στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας, διευκρίνισε το Νέα Κίνα.

Οι τοπικές αρχές δέσμευσαν τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως και αυτά ακόμη πέντε προσώπων, πρόσθεσε.

A gas explosion at a restaurant in northwestern China on Wednesday night left at least 31 people dead. The tragedy occurred at a barbecue establishment in Yinchuan, capital of the Ningxia region, after liquefied petroleum gas leaked, according to Xinhua https://t.co/xRYEbnPT00 pic.twitter.com/8B9w8Yuvwk — Bloomberg TV (@BloombergTV) June 22, 2023

Την επομένη της έκρηξης, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να «ενισχυθεί η επίβλεψη και η ασφάλεια σε βιομηχανίες και τομείς-κλειδιά προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά η ζωή και το βιός των πολιτών», είχε μεταδώσει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Δεν είναι σπάνια

Εκρήξεις αυτής της φύσης και άλλα πολύνεκρα δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Κίνα, όπου οι κανονισμοί ασφαλείας παραβιάζονται συχνά. Επιπλέον, οι αυθαίρετες κατασκευές είναι πολυάριθμες και μπορεί, ιδίως σε περιπτώσεις πυρκαγιών, να καταστήσουν δύσκολη ως αδύνατη τη διαφυγή ανθρώπων από το εσωτερικό κτιρίων.

#Ningxia #China🇨🇳- Gas tank explosion with smoke emitting from fire burning inside the Fuyang Barbecue Restaurant on Minzu South Street in #Xingqing District of #Yinchuan, high number of causalities and wounded reported by Fire & Rescue authorities amid rescue operation pic.twitter.com/oPRKkMH4K6 — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) June 22, 2023



Τον Σεπτέμβριο του 2022, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εστιατόριο στην Τσανγκτσούν (βορειοανατολικά), σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν οι αρχές.

Τον Ιανουάριο του 2022, έκρηξη που αποδόθηκε σε διαρροή αερίου σε καντίνα στοίχισε τη ζωή σε πάνω από δέκα ανθρώπους στην Τσονγκτσίνγκ (νοτιοδυτικά).

Τον Ιούνιο του 2021, έκρηξη λόγω διαρροής αερίου στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους σε πολυκατοικία στη Σιγιάν (κεντρικά).

Πηγή: ΑΠΕ