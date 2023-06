Οργιάζουν οι φήμες για τον επόμενο υπουργό Άμυνας της Ρωσίας μετά τις πληροφορίες περί απομάκρυνσης του Σεργκέι Σοϊγκού (στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Πριγκόζιν). Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα ρωσικά τοπικά μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα, η πληροφορία πως ο Πούτιν έχει καταλήξει σε εκείνον που θα μπορούσε να αναλάβει τα ηνία του υπουργείου Άμυνας.

Ο λόγος για τον Αλεξέι Ντιούμιν, νυν Κυβερνήτη της Περιφέρειας της Τούλα (από το 2016) και πρώην αναπληρωτή υπουργού Άμυνας και πρώην επικεφαλή της ομάδας ασφαλείας του Βλαντίμιρ Πούτιν. Λέγεται μάλιστα ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που ανεπίσημα βοήθησε να επιτευχθεί συμφωνία με τον Πριγκόζιν, μετά την ανταρσία της Wagner – τη σοβαρότερη απειλή για τον Βλαντίμιρ Πούτιν τα 23 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία.

Russian sources claim Aleksey Dyumin, Putin’s former bodyguard & current governor of the Tula region, expected to be Russia’s new Minister of Defense.

Shoigu expected to be removed from his post. pic.twitter.com/p699ttf5LC

— Clash Report (@clashreport) June 25, 2023