Τη στιγμή όπου ένας κλέφτης αρπάζει την τσάντα ενός ανυποψίαστου πολίτη μέσα σε πολυσύχναστο εστιατόριο στο Λονδίνο κατέγραψαν κάμερες.

Η κλοπή συνέβη στο κέντρο του Λονδίνου. Ο κλέφτης παίρνει την τσάντα σε κοινή θέα αλλά κανείς δεν φαίνεται να το αντιλαμβάνεται.

Φορώντας ένα γαλάζιο μπλουζάκι πόλο και εμφανιζόμενος να μιλάει στο τηλέφωνο, ο δράστης φαίνεται να εντοπίζει την τσάντα. Το σακίδιο βρίσκεται στο πάτωμα δίπλα στον ιδιοκτήτη της.

Ο κλέφτης κοιτάζει γύρω του, προτού πλησιάσει το σακίδιο και το τραβήξει αργά από την καρέκλα με το πόδι του. Αφού ξανακοιτάξει για να βεβαιωθεί ότι δεν έχει γίνει αντιληπτός, το σηκώνει άνετα και απομακρύνεται με γρήγορο ρυθμό.

Αφήνει πίσω του το θύμα που αγνοεί παντελώς ότι του πήραν τα υπάρχοντα.

This CCTV footage might seem unbelievable, but it was a real crime in the City. Bag thieves will use any opportunity to steal your belongings.

If you’re out tonight, know where your bag is at all times, and if you see anyone acting suspiciously, contact the police. pic.twitter.com/ZAEmbZv8AZ

— City of London Police (@CityPolice) June 15, 2023