Οι καπνοί από τις δασικές πυρκαγιές έχουν καλύψει τον δυτικό Καναδά, καθώς νέες εστίες ξέσπασαν στην πετρελαιοπαραγωγική επαρχία Αλμπέρτα. Την ίδια ώρα οι πυροσβέστες στο Κεμπέκ έσβησαν μερικές από τις χειρότερα πύρινα μέτωπα στο ανατολικό τμήμα της χώρας, επιτρέποντας σε χιλιάδες εκτοπισμένους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και εβδομάδες στον Καναδά έχουν κάνει στάχτη περίπου 48 εκατομμύρια στρέμματα, μια έκταση μεγαλύτερη από την Ολλανδία.

Τη Δευτέρα υπήρχαν 449 ενεργές εστίες σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 219 μαίνονταν εκτός ελέγχου.

«Αν δείτε τον δυτικό Καναδά, έχει καλυφθεί εντελώς από καπνούς και αυτό θα συνεχιστεί την Τρίτη» εξήγησε ο μετεωρολόγος Τζέραλντ Τσενγκ, επικαλούμενος σχετικό χάρτη. Σύμφωνα με τον δείκτη για την ποιότητα του αέρα, το Έντμοντον και το Φορτ Μακμάρεϊ βρίσκονται στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» για τη δημόσια υγεία.

Εξαιτίας του ανέμου, οι καπνοί από τις δασικές πυρκαγιές στην Αλμπέρτα εξαπλώθηκαν στις επαρχίες Σασκάτσουαν και Μανιτόμπα.

The Southwest area has 20 Type 1 or interagency hotshot crews (IHC). IHC’s are highly trained fire crews who build fireline by hand. Aravaipa, Mesa, and Payson IHC are assisting with Alberta, Canada wildfires while others are on duty in the SW. pic.twitter.com/mdfC0cBd0d

— USDA Forest Service, SW (@ForestServiceSW) June 12, 2023