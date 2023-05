Ο επιβάτης της Asiana Airlines που άνοιξε εν μέσω πτήσης έξοδο κινδύνου του αεροπλάνου λίγα λεπτά προτού αυτό προσγειωθεί στην Ντέγκου, στη Νότια Κορέα, είπε στην αστυνομία ότι το έκανε επειδή αισθανόταν «δυσφορία», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο τριαντάχρονος δήλωσε στην αστυνομία ότι άνοιξε την θύρα επειδή «ήθελε να κατέβει γρήγορα από το αεροπλάνο», σύμφωνα με το Yonhap, το οποίο επικαλέστηκε το αστυνομικό τμήμα της Ντέγκου Ντόνγκμπου. Επίσης είπε στην αστυνομία ότι ήταν στρεσαρισμένος καθώς είχε χάσει τη δουλειά του πρόσφατα.

Ο άνδρας αυτός άνοιξε την έξοδο κινδύνου όταν το αεροπλάνο βρισκόταν περίπου 213 μέτρα πάνω από το έδαφος, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Εννέα επιβάτες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Όλοι πήραν εξιτήριο έπειτα από περίπου δύο ώρες, σύμφωνα με αξιωματούχο της πυροσβεστικής. Η αστυνομία σχεδιάζει να συλλάβει τον άνδρα μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, σύμφωνα με το Yonhap.

Ο Τζιν Σέονγκ-χιουν, πρώην αξιωματούχος ασφαλείας θαλάμου επιβατών της Korean Air, δήλωσε ότι από όσο γνωρίζει κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί, αλλά πρόσθεσε ότι επιβάτες έχουν ανοίξει εξόδους κινδύνου χωρίς άδεια ενώ το αεροπλάνο βρίσκεται στο έδαφος.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj

