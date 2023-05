Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες πτήσης στη Νότια Κορέα, όταν η μία πόρτα του αεροσκάφους άνοιξε λίγο πριν φτάσει στον αεροδιάδρομο για την προσγείωση.

Επικράτησαν σκηνές πανικού, αλλά ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν.

Ωστόσο, ορισμένοι επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είτε με αναπνευστικά προβλήματα, είτε εξαιτίας του σοκ που υπέστησαν, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ντέγκου γύρω στις 12:40 μ.μ. αφού είχε αναχωρήσει μία ώρα νωρίτερα από το νησί Τζέτζου.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj

— BNO News (@BNONews) May 26, 2023