Επτά άνθρωποι, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν παιδιά, σκοτώθηκαν από την κατάρρευση στέγης γηπέδου σε σχολείο της Ταϊλάνδης που επλήγη από καταιγίδα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Τα παιδιά ηλικίας 6 ως 13 ετών αθλούνταν την ώρα που τα παρακολουθούσε κοινό στο σχολείο αυτό στην επαρχία Πίσιτ, στη δυτική Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταιγίδα ξέσπασε γύρω στις 18:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδος). Καταρρακτώδεις βροχές και σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν ξαφνικά την κατάρρευση της στέγης της αθλητικής εγκατάστασης.

Seven people, including four children, die in northern Thailand’s Wat Nern Por primary school when a roof collapsed on them as they sheltered from a rainstormhttps://t.co/Y0F9bxEOBY

