Η Alesha Dixon, η μία εκ των παρουσιαστριών του Διαγωνισμού, τραγουδίστρια – τραγουδοποιός, ποπ σταρ και τηλεοπτική παρουσιάστρια, έχει επιλέξει Celia Kritharioti Haute Couture και για τους 2 ημιτελικούς.

Πιο συγκεκριμένα, στον 1 ο ημιτελικό εντυπωσίασε τους πάντες με ένα σύνολο που απαρτίζεται από ταφτά φούξια φούστα και κόκκινο τοπ με μεγάλο φιόγκο, ενώ στον δεύτερο ημιτελικό που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Μαίου θα τραβήξει όλα τα βλέμματα με μια δημιουργία από μαύρο μπούστο και μαύρη ταφτά φούστα.

Η Alesha Dixon, πρώην μέλος των Mis-Teeq, είναι επίσης μια εξαιρετικά επιτυχημένη σόλο καλλιτέχνης. Είναι μια έμπειρη παρουσιάστρια της τηλεόρασης του BBC – πρωτοστατώντας στα Comic Relief και The Ο, έχει υπάρξει κριτής στο Strictly Come Dancing και το Britain’s Got Talent του ITV.

Celia Kritharioti Couture

O παλαιότερος Οίκος Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα που από το 1906, δημιουργεί χειροποίητα creations που αποτελούν ύμνο για τη γυναίκα, δίνοντας κίνηση και δυναμισμό

στο κάθε της βήμα, κατακτώντας δικαίως μια θέση στον κόσμο της υψηλής ραπτικής.