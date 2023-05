Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία και μάλιστα στην επαρχία Αντιγιαμάν που είχε πληγεί από τις «φονικές» δονήσεις της 6ης Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:20 και ήταν εντάσεως 4,6 Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 8,64 χιλιόμετρα.

Όπως αναφέρει το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν επίσης εντάσεως 4,6 Ρίχτερ, το εστιακό βάθος ήταν 9 χιλιόμετρα και έλαβε χώρα στις 23:20 τοπική ώρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίστηκε 26 χιλιόμετρα, νότια και νοτιοανατολικά της πόλης Μαλάτια.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 6 sec ago in #Turkey (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/NPg3apIP6n

— EMSC (@LastQuake) May 8, 2023