Αφού ο Economist έφτασε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο χείλος του γκρεμού, η Washington Post του δίνει τώρα μια κλωτσιά για να πέσει κάτω…

Ο λόγος για το άρθρο κόλαφο της αμερικανικής εφημερίδας για τον Τούρκο πρόεδρο και την προσπάθεια του να επανεκλεγεί στην πρώτη γραμμή της εξουσίας που φέρει τον τίτλο «η σκιά ενός αυξανόμενου δεσποτισμού κρέμεται πάνω από τις εκλογές της Τουρκίας».

Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Ερντογάν δέχεται τα πυρά της ως ο πρώην σύμμαχος που πρόδωσε τη Δύση για χάρη του νέου Ρώσου φίλου με τα εξής λόγια: «Το διπλό παιχνίδι της realpolitik, η επιδίωξη να ενισχύσει τη φήμη του ως γεωπολιτικός άνθρωπος-στόχος, παίζοντας τη μία πλευρά εναντίον της άλλης, είναι κάτι περισσότερο από σκανταλιά.

Ο Ερντογάν έχει υιοθετήσει θέσεις που ανατρέπουν τη δυτική στρατηγική και δίνουν στον Πούτιν πολύ περισσότερα περιθώρια ελιγμών. Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία έχει διοχετεύσει βοήθεια ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών ροών από ολιγάρχες που προσπαθούν να αποφύγουν τις κυρώσεις. Ο Ερντογάν έχει επίσης επωφεληθεί από την οικονομική στήριξη άλλων αυταρχικών κρατών, όπως η Κίνα και η Σαουδική Αραβία».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα και το βέτο της στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, στέλνοντας το μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενη κατεύθυνση ότι υπό τον Ερντογάν η Τουρκία είναι σύμμαχος με αστερίσκο της Δύσης επειδή πατά σε δύο βάρκες, του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, διεκδικώντας ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ανατολής και Δύσης με την εμπλοκή του στο ουκρανικό.

Τη μεγαλύτερη ζημιά από τα 20 χρόνια εξουσίας του Ερντογάν την υπέστησαν οι ίδιοι οι Τούρκοι, γράφει η Washington Post, «Ο Ερντογάν, ένας χαρισματικός δικτάτορας, κυβέρνησε τη χώρα τροφοδοτώντας το διχασμό μεταξύ θρησκευόμενων και κοσμικών μουσουλμάνων. Έχει φυλακίσει πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και άλλους που τον επικρίνουν και έχει συρρικνώσει το χώρο για την άνθηση της κάποτε ζωντανής κοινωνίας των πολιτών της Τουρκίας με μια εκστρατεία καταπίεσης, που εντατικοποιήθηκε μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016» με πολλούς Τούρκους να φοβούνται να εκφράσουν δημοσίως τις απόψεις τους».

Χαρακτηρίζοντας την τουρκική δικαιοσύνη ένα «εκδικητικό εργαλείο» του Ερντογάν κατά των αντιφρονούντων και των αντιπάλων του, η αμερικανική εφημερίδα εξήγησε ότι «οι κατασκευασμένες κατηγορίες χρησιμοποιούνται συστηματικά για να φιμωθεί η αντιπολίτευση. Οι ανεξάρτητες οργανώσεις μέσων ενημέρωσης έχουν φιμωθεί σε μεγάλο βαθμό. Πολλοί Τούρκοι φοβούνται να πουν τη γνώμη τους δημοσίως. Το ασαφώς ορισμένο αδίκημα της διασποράς «παραπλανητικών πληροφοριών» κατοχυρώθηκε πρόσφατα στο νόμο ως ένα νέο εργαλείο της αυξανόμενης τυραννίας του Ερντογάν».

Όπως είναι φυσικό και επόμενο από τα βέλη της αμερικανικής εφημερίδας δεν ξεφεύγει ούτε η οικονομική πολιτική του Τούρκου προέδρου για την οποία σχολιάζονται τα εξής:«Η τρομερή κακοδιαχείριση της τουρκικής οικονομίας από τον Ερντογάν, μιας από τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, διάβρωσε το βιοτικό επίπεδο, υποτίμησε την τουρκική λίρα και οδήγησε τον πληθωρισμό σε άνοδο», αναφέρει το άρθρο, προσθέτοντας ότι «οι παρεμβάσεις του Ερντογάν με τις οικονομικές μαγικές ιδέες του έκαναν το τουρκικό νόμισμα να χάσει το 80% της αξίας του μέσα σε πέντε χρόνια».

Το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του Ερντογάν βάζει η Washigton Post αναφερόμενη στους καταστροφικούς σεισμούς στη νότια Τουρκία στις 6 Φεβρουαρίου που άφησαν πίσω τους 45.000 νεκρούς και 1.5εκατ. άστεγους επισημαίνοντας ότι «η αργή αντίδραση στον καταστροφικό σεισμό έβλαψε περαιτέρω τη φήμη του Ερντογάν».

Το άδειασμα του Ερντογάν από τη Δύση, που παίρνει σαφή θέση υπέρ του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου σε αυτές τις κομβικές εκλογές για τη γειτονική χώρα επιβεβαίωσε προηγούμενο άρθρο του Economist που προέβλεψε την σύντομη «έξωση» του από την εξουσία.

«Αν η Τουρκία εκδιώξει τον ισχυρό της άνδρα, οι απανταχού δημοκράτες θα πρέπει να πάρουν θάρρος… «Ο Κιλιτσντάρογλου μπορεί να είναι λίγο βαρετός, αλλά είναι ένας πεισματάρης οικοδόμος της συναίνεσης και ταπεινός – το αντίθετο του αντιπάλου του. Αν κερδίσει, θα είναι μια τεράστια στιγμή για τον παγκόσμιο αγώνα για πραγματική δημοκρατία στην Τουρκία και την Ευρώπη.

