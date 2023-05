Λίγες ώρες απομένουν για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου αύριο, Σάββατο, σε μια μεγαλοπρεπή τελετή για την οποία οι fans της βασιλικής οικογένειας στη Βρετανία, ανυπομονούν.

Ήδη, πολλοί royal fans έχουν ήδη κατακλύσει τους δρόμους στο μήκος της διαδρομής που θα ακολουθήσει η βασιλική πομπή από το Μπάκιγχαμ.

Οι δρόμοι είναι γεμάτοι με σκηνές, στρώματα, καρέκλες και φυσικά… βασιλικά αξεσουάρ, όπως στέμματα, ομοιώματα του βασιλιά Καρόλου και της Καμίλα και φυσικά σημαίες.

Royal superfans camping out on The Mall for King Charles’ Coronation emerge from their tents https://t.co/jwwfJLSqYZ

Καθώς η κίνηση στο μετρό του Λονδίνου είναι ιδιαίτερα αυξημένη, Κάρολος και Καμίλα ηχογράφησαν οι ίδιοι το μήνυμα «mind the gap» (προσοχή στο κενό μεταξύ συρμού και αποβάθρας) που θα ακούγεται από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα σε κάθε σιδηροδρομικό σταθμό στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλους τους σταθμούς του μετρό του Λονδίνου.

Sound familiar? 🔊👀

Listen out for Their Majesties on @TfL and @NetworkRail on your travels this #Coronation weekend… and don’t forget to #MindTheGap. pic.twitter.com/LHyevsSRBg

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023