Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν στο μετρό του Λονδίνου και συγκεκριμένα στο Clapham Common, όταν ξαφνικά τα βαγόνια γέμισαν καπνό.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει ανθρώπους να σκαρφαλώνουν στα σπασμένα παράθυρα για να βγουν από το βαγόνι και έπειτα τρέχουν για να γλιτώσουν. Οι επιβάτες εγκλωβίστηκαν στα βαγόνια αφού οι πόρτες δεν άνοιγαν ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε.

«Ξαφνικά τα βαγόνια γέμισαν με καπνό, οι πόρτες δεν άνοιγαν και αν δεν ήταν οι εργαζόμενοι στην πλατφόρμα δεν θα είχαμε καταφέρει να βγούμε» περιγράφει ένας επιβάτης, ο Jake Sharp. «Υπήρχε μια μυρωδιά καπνού που σε έπνιγε και οι πόρτες ή δεν άνοιγαν ή άνοιγαν ελάχιστα. Εργάτες που βρέθηκαν εκεί και είχαν σφυριά ή άλλα εργαλεία, έσπασαν τα παράθυρα και μπορέσαμε να βγούμε έξω» εξηγεί μιλώντας σε βρετανικό Μέσο.

Stuck on the train at Clapham Common and carriages filling with smoke, doors won’t open if it wasn’t for workmen on the platform we wouldn’t have got out! @TfL you should be ashamed! The response from station staff was horrific! @SkyNews @BBCNews @itvnews pic.twitter.com/D0MHItF0R3

