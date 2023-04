Πυραυλικό πλήγμα στη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι – γυναίκα και παιδί τριών ετών –, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μπόρις Φιλάτοφ.

«Μια νεαρή κι ένα παιδί τριών ετών σκοτώθηκαν», ανέφερε ο κ. Φιλάτοφ μέσω της πλατφόρμας Telegram, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

#UPDATE Russian missile strikes have hit several Ukrainian cities overnight, killing at least two in Dnipro, officials say.

Missiles «killed civilians again in the city of Dnipro», the city mayor said on Telegram, adding: «A young woman and a three-year-old child died.» pic.twitter.com/am3HLgnu9C

— AFP News Agency (@AFP) April 28, 2023