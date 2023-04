Τουλάχιστον 110 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα στην Τουρκία στο πλαίσιο «αντιτρομοκρατικής» επιχείρησης με στόχο το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), σύμφωνα με πηγές των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ βουλευτής του φιλοκουρδικού κόμματος HDP δήλωσε ότι πολιτικοί, δικηγόροι και δημοσιογράφοι βρίσκονται μεταξύ αυτών που συνελήφθησαν σε επιδρομές τις οποίες αυτός συνέδεσε με τις εκλογές της 14ης Μαΐου στη χώρα.

Η επιχείρηση διεξήχθη σε 21 επαρχίες της Τουρκίας, μεταξύ των οποίων το Ντιγιάρμπακιρ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι Κούρδοι, και είχε στο στόχαστρο πολλούς δικηγόρους και δημοσιογράφους, σύμφωνα παράλληλα και με την μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ελευθεριών MLSA.

Η επιχείρηση αυτή, που είχε στόχο ανθρώπους που κατηγορούνται για σχέσεις με το εκτός νόμου PKK, έγινε λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την μεγαλύτερη εκλογική πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τότε που το Κόμμα του Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) ανέβηκε στην εξουσία το 2002.

Wave of arrests in Turkey as election looms https://t.co/aHUSLwbOK2

— Tevfik Pekçak (@Tevfik_Pekcak) April 25, 2023