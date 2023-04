Influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον νεότερο εραστή της μητέρας της, αφού τον χτύπησε και τον έβγαλε από τον δρόμο, επειδή απειλούσε να δημοσιοποιήσει τη σχέση τους με μια sex tape.

Η Μαχέκ Μπουκχάρι, 23 ετών, γνωστή ως Μάγια, κατηγορείται μαζί με την 46χρονη μητέρα της, Ανσρίν Μπουκχάρι, ότι οργάνωσαν και εκτέλεσαν τη δολοφονία του 21χρονου Σακίμπ Χουσείν μέσω τροχαίου στο Λέισεστερσάιρ τα μεσάνυχτα της 11ης Φεβρουαρίου του 2022.

Το θύμα πέθανε μαζί με τον φίλο του Μοχάμεντ Χασίμ Ιτζαζουντίν, επίσης 21 ετών, οδηγό του αυτοκινήτου που εμβολίστηκε και κυριολεκτικά κόπηκε στη μέση, γράφει η Daily Mail.

Ο Χουσείν πριν πεθάνει είπε στους αστυνομικούς που έσπευσαν στον χώρο του τροχαίου ότι το αυτοκίνητο δέχτηκε επίθεση με σφοδρότητα από κάποιους που φορούσαν μπαλακλάβα.

