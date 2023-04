Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι εκεί για να το δει, αλλά η βαθιά αμαυρωμένη φήμη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ μπορεί να είναι έτοιμη να δεχθεί άλλο ένα σοβαρό χτύπημα καθώς το σώμα ενόρκων της Νέας Υόρκης αποφασίζει εάν είναι ή όχι βιαστής.

Η Τζιν Κάρολ, πρώην αρθρογράφος και συγγραφέας, θα βρεθεί τελικά στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα, εικοσιοκτώ χρόνια αφότου ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Η Κάρολ μηνύει τον Τραμπ βάσει ενός πρόσφατου νόμου της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ο οποίος ανοίγει ένα νομικό παράθυρο για τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης να καταθέσουν υποθέσεις παρά την παραγραφή των αδικημάτων. Η επιλογή των ενόρκων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει σε δικαστήριο του Μανχάταν την Τρίτη, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε στον δικαστή της δίκης, Lewis Kaplan, ότι δεν θα παρευρεθεί στην ακροαματική διαδικασία, καθώς δεν ήθελε να… διαταράξει την κυκλοφορία της Νέας Υόρκης με την αυτοκινητοπομπή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είναι ήδη κατηγορούμενος για απάτη σχετικά με την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς, ενώ αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικές διαδικασίες εις βάρος του και για τις εκλογές του 2020 και την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Η καταγγελία για βιασμό

Η Κάρολ κατηγορεί τον Τραμπ ότι τη βίασε σε ένα καμαρίνι του πολυκαταστήματος Bergdorf Goodman της Νέας Υόρκης, κάποια στιγμή στα τέλη του 1995. Ισχυρίζεται ότι ο Νεοϋορκέζος επιχειρηματίας την αναγνώρισε καθώς έκανε τα ψώνια της και της ζήτησε βοήθεια για να επιλέξει ένα δώρο για μια γυναίκα που δεν κατονομάζεται στην αγωγή.

Η Κάρολ δήλωσε στο National Public Radio ότι θεώρησε «απλώς γοητευτικό» το γεγονός ότι ο Τραμπ ήθελε συμβουλές για την αγορά ενός δώρου. Αλλά στη συνέχεια οδήγησε στο τμήμα εσωρούχων.

«Είχε πάρει από τον πάγκο ένα μικρό διάφανο κορμάκι και μου είπε να πάω να το δοκιμάσω», είπε η Κάρολ. «Και εκεί ήταν που έμπλεξα, γιατί πήγαμε στο καμαρίνι και έκλεισε την πόρτα και αυτό ήταν όλο».

Η Κάρολ ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ την έσπρωξε σε έναν τοίχο και τη φίλησε με τη βία μέχρι που εκείνη τον έσπρωξε.

«Στη συνέχεια την στρίμωξε στον τοίχο για άλλη μια φορά, της κατέβασε το καλσόν και τη βίασε, μέχρι που κατάφερε να τον απωθήσει και να φύγει από το κατάστημα», σύμφωνα με την αγωγή.

Η Κάρολ δήλωσε ότι είπε αμέσως σε δύο φίλες της τι είχε συμβεί, οι οποίες το επιβεβαιώνουν.

Γιατί δεν τον είχε καταγγείλει μέχρι τώρα

Όμως η Κάρολ δεν έκανε καταγγελία στην αστυνομία επειδή «ήταν σε κατάσταση σοκ και δεν ήθελε να θεωρεί τον εαυτό της θύμα βιασμού».

Η Κάρολ άλλαξε γνώμη όταν εξελέγη πρόεδρος ο Τραμπ και μετά τις κατηγορίες κατά του παραγωγού ταινιών Χάρβεϊ Γουάινστιν που οδήγησαν στο κίνημα #MeToo. Έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο What Do We Need Men For? A Modest Proposal, περιγράφοντας λεπτομερώς την καταχρηστική συμπεριφορά αντρών, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ.

Ο Τραμπ απάντησε με το συνηθισμένο του σθένος, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει συναντήσει ποτέ την Κάρολ, παρόλο που υπάρχει μια κοινή τους φωτογράφιση τους λίγα χρόνια πριν από την υποτιθέμενη επίθεση. Χαρακτήρισε ότι οι ισχυρισμοί της δεν στέκουν και είπε ότι το βιβλίο της Κάρολ «θα έπρεπε να πωλείται στο τμήμα μυθιστορημάτων».