Ο πρόεδρος της Ουγκάντας Γιουέρι Μουσέβενι αρνήθηκε να επικυρώσει με την υπογραφή του τον αμφιλεγόμενο νόμο που θεσπίζει ακόμη και την ποινή του θανάτου για τους ομοφυλόφιλους.

Το νέο δρακόντειο νομοσχέδιο το οποίο βάζει στο στόχαστρο την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ και προβλέπει βαριές ποινές κάθειρξης και ακόμα και την επιβολή της ποινικής του θανάτου για ομοφυλοφιλικές σχέσεις, θα χρειαστεί να αναθεωρηθεί, καθώς ο πρόεδρος Γιοουέρι Μουσέβενι το επέστρεψε στο κοινοβούλιο για να εξεταστεί εκ νέου εν μέσω κατακραυγής στη Δύση.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν οι αλλαγές που δεσμεύτηκαν να κάνουν οι βουλευτές θα κάνουν τον νόμο ακόμη πιο σκληρό, αναφέρει ο Guardian.

Εκπρόσωπος του προέδρου είπε ότι ο Μουσέβενι ζήτησε από τους βουλευτές να εξετάσουν και το ζήτημα της «αποκατάστασης», γιατί θεωρεί τους ομοφυλόφιλους «ψυχολογικά αποπροσανατολισμένα πρόσωπα».

Κατά τα άλλα, λέει ότι «συμφωνεί απόλυτα» με το νόμο και ότι θέλει να βάλει τέλος σε αυτές τις «παρεκκλίσεις».

Το κείμενο εγκρίθηκε την 21η Μαρτίου από το κοινοβούλιο της χώρας της ανατολικής Αφρικής, όπου η ομοφυλοφιλία αποτελούσε ήδη ποινικό αδίκημα. Ο πρόεδρος καλείτο να το επικυρώσει εντός ενός μήνα.

Το κυβερνών Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (NRM) θα αναθεωρήσει διατάξεις του νόμου και θα προτείνει «βελτιώσεις» έπειτα από διαβουλεύσεις με τον αρχηγό του κράτους, ανέφερε ο Εμάνιουελ Ντόμπο, στέλεχος του κόμματος αρμόδιο για την τήρηση της κομματικής πειθαρχίας.

Η έγκριση του νομοσχεδίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο, με τις ΗΠΑ να προειδοποιούν ότι θα υπήρχαν συνέπειες –αφήνοντας να εννοηθεί πως θα επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις– και την ΕΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις να καλούν τον πρόεδρο να μην το υπογράψει.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφτηκαν επανειλημμένες προσπάθειες να καταρτιστεί ακόμη αυστηρότερη νομοθεσία στην Ουγκάντα κατά των ομοφυλόφιλων, που όμως δεν καρποφόρησαν είτε λόγω βέτο του προέδρου, είτε λόγω της ακύρωσης τους από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Πολιτικοί σε γειτονικές χώρες, όπως η Κένυα και η Τανζανία, απαίτησαν πρόσφατα να υιοθετηθούν και στις δικές τους χώρες αυστηρότεροι νόμοι για την ομοφυλοφιλία, που κατά την άποψή τους απειλεί τις οικογενειακές αξίες. Οι σχέσεις προσώπων του ιδίου φύλου είναι παράνομες σε κάπου 30 χώρες στην Αφρική.

