Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα, 14 Απριλίου από τη βύθιση του ρωσικού καταδρομικού «Moskva» και οι Ουκρανοί χλευάζουν το Κρεμλίνο με ένα βίντεο που δείχνει τη βύθιση της ναυαρχίδας της Μαύρης Θάλασσας.

Το «Moskva» βυθίστηκε στις 14 Απριλίου 2022 αφότου το χτύπησαν δύο πύραυλοι Neptune και πλέον βρίσκεται σε 45 μέτρα από την επιφάνεια της Μαύρης Θάλασσας.

Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι αποφάσισαν να τρολάρουν τους Ρώσους συνάδελφους του, όπως έκανε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ολέξι Ρεζνίκοφ, με μία ανάρτησή του στο Twitter.

«Πριν ένα χρόνο το ρωσικό καταδρομικό «Moskva», με τη βοήθεια του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας, ολοκλήρωσε την τελευταία και πιο επιτυχημένη αποστολή του. Μετατράπηκε από το πιο μεγάλο κονσερβοκούτι της Μαύρης Θάλασσας, στον καλύτερο πόλο έλξης για καταδύσεις. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε οι Ρώσοι έχουν τρεις επιλογές: να τραπούν σε φυγή, να παραδώσουν τα όπλα ή να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα», έγραψε ο Ολέξι Ρεζνίκοφ στο Twitter.

Μάλιστα στο βίντεο αποτυπώνεται ο διάλογος του Ολέξι Ρεζνίκοφ με Ουκρανούς αξιωματούχους

«Κ. Ρεζνίκοφ ελέγχετε τα σημεία κατάδυσης που υπάρχουν εδώ για το μέλλον;», ρώτησε ένας αξιωματούχος

«Σωστά στο μέλλον θα δημιουργήσουμε ένα τουρ εδώ για εκείνους που θα θέλουν να κάνουν κατάδυση στο βυθισμένο καταδρομικό Moskva, ώστε να καταλάβουν πώς μοιάζει, θα κάνουμε μία διπλή έκθεση», απάντησε με διάθεση τρολαρίσματος ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας.

A year ago, the russian cruiser “moskva”, with the help of @UA_NAVY, completed its last and most successful operation. It underwent a transformation from the Black Sea’s largest tin can into its best diving attraction.

We’re not going to stop.russians have 3 options: flee,… pic.twitter.com/mNWVLUSQFJ

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 13, 2023