Ο Τζάφι πέθανε τη Δευτέρα σε νοσοκομείο του Μανχάταν από πολυοργανική ανεπάρκεια, όπως δήλωσε η εγγονή του στους New York Times.

Ήταν κάτοχος του ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη καριέρα στη γελοιογραφία, ήταν γνωστός για την εφεύρεση αρκετών από τα πιο διάσημα, μόνιμα άρθρα του Mad, όπως οι «Snappy Answers to Stupid Questions» και το εμβληματικό «fold-in» του περιοδικού Mad, την εικονογράφηση που υπήρχε στο πίσω εσωτερικό εξώφυλλο κάθε τεύχους και, όταν διπλωνόταν, αποκάλυπτε μια δεύτερη κρυμμένη εικόνα.

Το «fold-in» είχε αρχικά σχεδιαστεί για να διακωμωδήσει τα κεντρικά ξεδιπλώματα (τρίπτυχα) σε περιοδικά όπως το Playboy.

Μιλώντας στην Guardian το 2016 σε ηλικία 95 ετών, ο Τζάφι δήλωσε ότι πίστευε πως η σάτιρα γινόταν όλο και πιο δύσκολη μπροστά στους πολιτικούς που δεν ντρέπονταν να λένε ψέματα.

«Νομίζω ότι νικούν τον Mad, επειδή ξεπερνούν οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε να κάνουμε για να δείξουμε την καραγκιόζικη φύση των ισχυρισμών τους» είπε. «Κάποτε οι πολιτικοί ισχυρίζονταν ότι θα φτιάξουν δουλειές για όλους στη χώρα μέσα σε δύο χρόνια ή κάτι τέτοιο- τώρα ισχυρίζονται ότι θα φτιάξουν δουλειές για όλους στον Άρη».

Η ιστορία του τύπου που έγραψε ιστορία

Γεννημένος το 1921 στην Ατλάντα ως Αμπραάμ Τζάφι, άρχισε να ασχολείται με τα κόμικς αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο. Σε ηλικία μόλις 20 ετών πούλησε μια παρωδία του Σούπερμαν, με τίτλο Inferior Man, στον βαρύνοντα των κόμικς Will Eisner και ένα χρόνο αργότερα άρχισε να εργάζεται για τον μελλοντικό τιτάνα της Marvel, τον Stan Lee.

Άρχισε να χρησιμοποιεί το όνομα Αλ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για να προστατευτεί από τον αντισημιτισμό. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, εργάστηκε στο Πεντάγωνο, φτιάχνοντας φυλλάδια και αφίσες για την πολεμική προσπάθεια.

«Ο κόσμος είναι γεμάτος φλύαρους» θα πει κάποια στιγμή μεταξύ τόσων άλλων που έλεγε με το πενάκι του.

Ο Τζάφι εντάχθηκε στο Mad το 1955, τρία χρόνια μετά την έναρξή του. Εκτός από τα διάσημα κανονικά σκίτσα που επινόησε, ήταν επίσης γνωστός για τα αντιπολεμικά σκίτσα Hawks & Doves, τα οποία σχεδίασε κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ.

Στους θαυμαστές του συγκαταλέγονταν ο σκιτσογράφος Τσαρλς Μ. Σουλτς του Snoopy και της παρέας του, των Peanuts, ο δημιουργός του Far Side, ο Γκάρι Λάρσον και οι σατιρικοί κωμικοί Τζον Στιούαρτ και Στίβεν Κολμπέρτ, οι οποίοι τίμησαν τα 85α γενέθλια του Τζάφι παρουσιάζοντας μια αναδιπλούμενη τούρτα στο μεταμεσονύκτιο τηλεοπτικό σόου, The Colbert Report. Όταν ο Στιούαρτ και οι συγγραφείς του Daily Show έγραψαν το best seller με τίτλο America (the Book), ζήτησαν από τον Τζάφι να δημιουργήσει ένα fold-in για αυτό.

«Όταν τελείωσα, τηλεφώνησα στον παραγωγό που επικοινώνησε μαζί μου και του είπα: «Τελείωσα το fold-in, πού να το στείλω;». Και εκείνος είπε -και αυτό ήταν ένα μεγάλο κομπλιμέντο- ‘Ω, σας παρακαλώ κ. Τζάφι, θα μπορούσατε να το παραδώσετε αυτοπροσώπως; Όλη η ομάδα θέλει να σας γνωρίσει», δήλωσε ο Τζάφι στο Boston Phoenix.

Σκέτη έμπνευση

Όταν συνταξιοδοτήθηκε το 2020, στα 99 του χρόνια, ήταν ο μακροβιότερος συνεργάτης του περιοδικού Mad. Ήταν ελεύθερος επαγγελματίας σε όλη του τη ζωή και δεν έγινε ποτέ μέλος του προσωπικού. Προς το τέλος, δούλευε κυρίως σε αναδιπλούμενα έντυπα, το καθένα από τα οποία του έπαιρνε περίπου δύο εβδομάδες εργασίας.

«Είχα δύο δουλειές σε όλη μου τη ζωή» δήλωσε ο Τζάφι στους New York Times κατά τη συνταξιοδότησή του. «Η μία ήταν για να βγάζω τα προς το ζην. Η δεύτερη ήταν να διασκεδάζω. Ελπίζω ότι σε κάποιο βαθμό το πέτυχα».

Ο Τζάφι αφήνει πίσω του τα παιδιά του, τον Ρίτσαρντ και τη Ντέμπορα, δύο θετές κόρες, την Τρέισι και την Τζόντι, καθώς και πέντε εγγόνια, μια θετή εγγονή και τρία δισέγγονα.

