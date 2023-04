Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, εκτοξεύοντας εμπρηστικές βόμβες και άλλα αντικείμενα, στο περιθώριο μιας παρέλασης στο Λοντοντέρι,της Β. Ιρλανδίας κατά της ειρηνευτικής Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται μία ημέρα πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Μπέλφαστ.

Ένας φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters είδε τέσσερις νεαρούς στην περιοχή Κρέγκαν να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ σε ένα όχημα της αστυνομίας, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες στη μία πλευρά του.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και οι αστυνομικές αρχές έκαναν έκκληση για ηρεμία.

«Οι αστυνομικοί μας δέχτηκαν επίθεση στο Κρέγκαν με εμπρηστικές βόμβες και άλλα αντικείμενα ενώ παρακολουθούσαν μια μη γνωστοποιημένη εκ των προτέρων παρέλαση» ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

#BREAKING: Petrol bombs thrown at police monitoring un-notified republican Easter parade in Creggan area of Londonderry, NI; parade on 25th anniversary of Good Friday agreement was led by more than dozen people dressed in paramilitary-style clothing pic.twitter.com/am92dwgWYv

— I.E.N. (@BreakingIEN) April 10, 2023