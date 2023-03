Η κάθετα αρνητική στάση του Μπομπ Μενέντεζ ως προς την πώληση των F-16, προκάλεσε την αντίδραση των Τουρκικών ΜΜΕ και της κυβέρνησης της Άγκυρας. Ο εκπρόσωπος επικοινωνίας, Φαχρετίν Αλτούν χαρακτήρισε «ψευδείς» τους ισχυρισμούς του γερουσιαστή κατά της χώρας του, ενώ είπε πως οι ΗΠΑ είναι ο δύσκολος σύμμαχος εντός του ΝΑΤΟ.

Συνεχίζοντας, ο Αλτούν ανέφερε: «Καλούμε τους πολιτικούς και τους ηγέτες των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τις προκαταλήψεις τους για τη χώρα μας και να υιοθετήσουν μια δίκαιη και ρεαλιστική αξιολόγηση των εκκρεμών ζητημάτων. Παρά τις εσφαλμένες αντιλήψεις που είναι κοινές στην Ουάσιγκτον, είμαστε πάντα έτοιμοι για συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Σε άλλες του αναρτήσεις, ο Αλτούν, απευθυνόμενος προσωπικά στον Μενέντεζ, είπε: «Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, κ. Μενέντεζ. Η Τουρκία δεν παραβιάζει τα χωρικά ύδατα ή τον εναέριο χώρο άλλων χωρών. Κάποιοι από τους γείτονές μας έχουν εμπλακεί σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και πάντα αντιδρούσαμε κατάλληλα. Δεν θα επιτρέψουμε την παραβίαση της κυριαρχίας μας.

Η Τουρκική Δημοκρατία δεν προβαίνει ποτέ σε παραβίαση της κυριαρχίας άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της γεώτρησης στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες τους, όπως ισχυρίζεστε, κ. Μενέντεζ. Το μακροχρόνιο κυπριακό ζήτημα, η επίλυση του οποίου έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη από την ΕΕ, είναι ο ένοχος σε αυτή την περίπτωση.

Η Τουρκία έχει επιδιώξει να προμηθευτεί οπλικά συστήματα από συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, με συνέπεια. Έχουμε στραφεί σε άλλους προμηθευτές μόνο όταν οι επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου, συχνά υπό την ηγεσία σας κ. Μενέντεζ, το έκαναν απίστευτα δύσκολο.

Η κατηγορία σας σχετικά με τη φυλάκιση δικηγόρων και δημοσιογράφων, καθώς και πολιτικών αντιπάλων πριν από τις εκλογές είναι αβάσιμη και παραπλανητική. Οι άνθρωποι αυτοί κατηγορούνται για εγκλήματα (όπως η τρομοκρατία) που δεν σχετίζονται με το επάγγελμά τους.

It is sad to see U.S. Congress members and Administration officials perpetuate one-sided views of Türkiye’s policies. Skewed and deeply flawed descriptions of our government’s policies and approaches have, unfortunately, become a staple of U.S. Congressional hearings.

