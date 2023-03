Μετά την επίσκεψη του Άντονι Μπλίνκεν στην Τουρκία, επανεκκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, για την πώληση των F-16. Σε ανακοίνωση τους, μάλιστα παραδέχονται ότι η Ελλάδα πρόκειται να πάρει ανώτερα αεροσκάφη των δικών τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο Μπάιντεν ήδη έχει στείλει την πρόταση πώλησης των μαχητικών στο Κογκρέσο και αναμένει την έγκριση της. Από την άλλη, οι Τούρκοι έχουν πλέον διαπραγματευτεί με τον Μπλίνκεν προκειμένου να πάρουν τα μαχητικά, με αντάλλαγμα να άρουν το βέτο τους, στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Τουρκίας επαναλαμβάνοντας την προκλητική της στάση και τονίζοντας για ακόμα μία φορά ότι «δεν αξίζει να αγοράσει τα F-16».

Μάλιστα τα λεγόμενα του Μενέντεζ αποκτούν άλλη διάσταση, καθώς τα είπε, χωρίς να κατονομάζει την Τουρκία, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, τον οποίο ρώτησε πως θα χαρακτήριζε μία τέτοια χώρα, με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να απαντά «ένας προκλητικός σύμμαχος». Τότε ο Ρόμπερτ Μενέντεζ τόνισε «αυτή η χώρα είναι η Τουρκία. Μια χώρα που κάνει όλα αυτά τα πράγματα δεν αξίζει να λάβει τα F-16».

Μενέντεζ: Τι αποκαλείτε μία χώρα, ο οποία παραβιάζει τον εναέριο χώρο και τα εδαφικά ύδατα μιας άλλης χώρας χωρίς προηγούμενη πρόκληση;

Μία χώρα, η οποία κάνει ασκήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη μιας άλλης χώρας; Που αγοράζει ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό κατά παράβαση του δικαίου των ΗΠΑ;

Που έχει περισσότερους δικηγόρους και δημοσιογράφους στη φυλακή από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα και φυλακίζει τον κύριο πολιτικό του αντίπαλο πριν από τις εκλογές; Που επιδιώκει με τη βία να εμποδίσει τα δικαιώματα μιας χώρας μέλους της ΕΕ για να ερευνήσει στην υφαλοκρηπίδα της;

Που δεν έχει προσχωρήσει μόνο στις κυρώσεις της Ε.Ε. κατά της Ρωσίας, αλλά έχει εξαγάγει αγαθά αξίας περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων στη Ρωσία;

Που συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στο Ιράκ και τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων εναντίον των εταίρων των ΗΠΑ, όπως οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας;

Που σταμάτησε την κρίσιμη διεύρυνση του ΝΑΤΟ;Που συνεχίζει να καταλαμβάνει μια χώρα της Ε.Ε. με 40.000 στρατεύματα και κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και επιδιώκει να ανοίξει μια περιοχή που έχει παγώσει από τα Ηνωμένα Έθνη;

Που αρνείται τη θρησκευτική ελευθερία στον θρησκευτικό ηγέτη εκατομμυρίων πολιτών της ελληνικής ορθόδοξης πίστης;

Που έχει μετατρέψει μια εκκλησία σε ένα τζαμί παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις της UNESCO;

Που συλλαμβάνει και φυλακίζει αμερικανικό προσωπικό;

Μπλίνκεν: Νομίζω ότι θα το έλεγα ότι ένας προκλητικός σύμμαχος

Μενέντεζ: Λοιπόν, καλώ τη χώρα αυτή Τουρκία. Και η πραγματικότητα είναι ότι δεν πιστεύω ότι μια τέτοια χώρα … ότι αξίζει να πουλήσουμε τα F-16 σε αυτήν

