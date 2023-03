Ένα θερμό «ευχαριστώ» απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε όλους εκείνους τους ανθρώπους από τις περισσότερες χώρες του πλανήτη, που έσπευσαν να στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό μετά την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο Twitter: «Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους τους πολίτες σε όλο τον κόσμο που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον λαό. Εκφράζουμε τη βαθιά μας εκτίμηση σε όλους όσους πρόσφεραν ένα ευγενικό μήνυμα υποστήριξης προς τον @GreeceMFA και τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές».

A warm thank you to all the citizens around the world who expressed their solidarity with the 🇬🇷 people. We extend our deep appreciation to all who offered a kind message of support addressed to @GreeceMFA and the Greek diplomatic & consular authorities, so far, in: pic.twitter.com/bJodY4HMyG

