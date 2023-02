Στη σημερινή ομιλία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση, μια σειρά σημαντικά πρόσωπα που η δράση τους σχετίζεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν παρίσταντο, όπως παρατήρησαν μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα δεν παρίσταντο ο πρόεδρος της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, ο ιδρυτής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γιεβγκένι Πριγκόζιν, ο διοικητής των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία Βαλέρι Γκεράσιμοφ και ο αναπληρωτής του Σεργκέι Σουροβίκιν, αλλά και ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Το κάναλι στο Telegram «mozem obiasnit» (Μπορούμε να εξηγήσουμε), επισημαίνει ότι ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ήταν στην αίθουσα, ενώ στα μέσα της ομιλίας του Ρώσου προέδρου, τον Ντμίτρι Μενβέντεφ, τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, τον πήρε ο ύπνος όπως και τον αρχηγό του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Ρωσίας Λεονίντ Σλούτσκι.

It was so interesting to listen to #Putin that even the Chairman of the Committee of the #StateDuma of the Federal Assembly of Russia on International Affairs, Leonid #Slutsky, fell asleep 💤😴 pic.twitter.com/rTIALKHvYa

— Ukrainian News Space (@ukrintelnews) February 21, 2023