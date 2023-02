Ήταν στα μέσα Ιανουαρίου που το μακελειό στην Καλιφόρνια έκανε τον γύρο του κόσμου. Ανάμεσα στα θύματα μια 16χρονη με το 10 μηνών μωράκι της. Οι αρχές προχώρησαν πριν από λίγες ημέρες στη σύλληψη δύο μελών συμμορίας για τις δολοφονίες της εξαμελούς οικογένειας.

Ο 25χρονος Noah David Beard παραπέμφθηκε σε δίκη στο δικαστήριο της κομητείας Tulare για τον ρόλο του στη μαζική σφαγή στην Καλιφόρνια. Οι ανακριτές, σύμφωνα με τη Metro, θεωρούν ότι ήταν αυτός που εκτέλεσε τη 16χρονη Alissa Parraz και τον 10 μηνών γιο της Nycholas Parraz.

Το υλικό από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας τη μοιραία νύχτα καταγράφει έναν άντρα να την ακολουθεί. Φαίνεται καθώς τους πλησιάζει να βγάζει όπλο. Εκείνη προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεφύγει. Είχε το 10 μηνών μωράκι της στην αγκαλιά.

Ο συνεργός του Angel «Nanu» Uriarte παραμένει στο νοσοκομείο. Όταν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες προσπάθησαν να τον συλλάβουν στις 3 Φεβρουαρίου τους επιτέθηκε και ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Gang members Noah David Beard, 25, and Angel «Nanu» Uriarte, 35, arrested in Goshen Massacre will be in court in Porterville today at 1:30 to enter a plea. 6 were killed in the shooting Jan. 16, including a mother, 16, and her baby, shot execution style, says @TulareSheriff pic.twitter.com/1z3c9IQfRO

— KMJ NOW (@KMJNOW) February 7, 2023