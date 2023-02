Μπορεί ο Harry Styles να μετέτρεψε απόψε τα 65α Ετήσια Βραβεία Grammy σε σπίτι του, αλλά το ντύσιμό του δεν έμοιαζε καθόλου με αυτό που θα περίμενε κανείς να φορέσει στο σπίτι του – εκτός από το σημείο που είναι χωρίς πουκάμισο.

Η εμφάνιση του Harry Styles στα βραβεία Grammy 2023 ήταν ένα καλειδοσκόπιο της μόδας των 70s με τη μορφή της αστραφτερής, με ντεσέν ουράνιου τόξου ολόσωμης φόρμας και με χαρακτηριστικό βαθύ ντεκολτέ όπως έχουμε δει τον Φρέντι Μέρκιουρι να φοράει στο παρελθόν.

Ως fashion icon της gender-fluid μόδας, ο Harry Styles έχει συνηθίσει να βγαίνει με ρούχα που σπάνε τα όρια. Είτε πρόκειται για ένα διάφανο δαντελένιο πουκάμισο, ένα κοστούμι Gucci, ένα ροζ παντελόνι με φτερά ή την χαρακτηριστική του μποά με φτερά, το μόνο πράγμα που έχουν μάθει να περιμένουν οι θαυμαστές του από τη μόδα του Χάρι Στάιλς είναι ότι δεν θα απογοητευτούν ποτέ.

Σημασία στη λεπτομέρεια

O Φρέντι Μέρκιουρι με αντίστοιχη φόρμα

Ακόμα μία εμφάνιση του Φρέντι Μέρκιουρι

Φέτος, ο τραγουδιστής φόρεσε μια ολόσωμη φόρμα ουράνιου τόξου στα βραβεία Grammy 2023 και αυτό είναι όλο. Η διχοτομία της εμφάνισης του Style είναι ότι είναι μαξιμαλιστική και μινιμαλιστική ταυτόχρονα. Αλυσιδωτά ντεσέν ουράνιου τόξου; Μαξιμαλιστικό. Τίποτα από κάτω; Μινιμαλιστικό. Ο Harry Styles μόλις έδωσε ένα αριστούργημα στην ισορροπία.

Ο τραγουδιστής του Watermelon Sugar έκανε μια τολμηρή δήλωση μόδας με μια προσαρμοσμένη ολόσωμη φόρμα Egonlab x Swarovski με ένα λαμπερό μοτίβο από διαμάντια του ουράνιου τόξου – και δεν φορούσε τίποτα από κάτω.

Αντ’ αυτού, η δραματικά χαμηλή λαιμόκοψη του κομματιού αποκάλυψε ολόκληρο το στήθος του, αναδεικνύοντας τα πολλά τατουάζ του, ακόμη και τις θηλές του.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με λευκές μπότες, ένα κολιέ από χρυσό και μαργαριτάρι, μια χρυσή αλυσίδα με κρεμαστό σταυρό και μια σειρά από μεγάλα χρυσά δαχτυλίδια.

Διατήρησε τα μαλλιά του απλά και τα έσπρωξε πίσω στο χαρακτηριστικό του swooped στυλ.

Ταλέντο και στυλ

Ο Χάρι Στάιλς έχει ήδη ένα βραβείο Grammy στο ενεργητικό του για την Pop Solo Performance το 2021 και είναι έτοιμος να αυξήσει τον αριθμό αυτό. Ο τραγουδιστής του As It Was ήταν υποψήφιος για έξι βραβεία στα 65α Ετήσια Βραβεία Grammy -και κατάφερε να πάρει υποψηφιότητες στις πιο πολυπόθητες κατηγορίες, όπως ο δίσκος της χρονιάς, το άλμπουμ της χρονιάς και το τραγούδι της χρονιάς. Οι υποψηφιότητες του Style για δίσκο και άλμπουμ αφορούν το άλμπουμ του Harry’s House με το single As It Was να συγκεντρώνει επίσης υποψηφιότητες σε τέσσερις κατηγορίες.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε το 2022 στο Better Homes & Gardens, ο Styles μίλησε για την παρασκηνιακή διαδικασία δημιουργίας του Harry’s House.

«Ακούγεται σαν το μεγαλύτερο και το πιο διασκεδαστικό, αλλά είναι μακράν το πιο οικείο» είπε για το έργο, πάνω στο οποίο άρχισε να δουλεύει αφού έκανε ένα διάλειμμα έξι εβδομάδων από τη μουσική κατά τη διάρκεια του ξεσπάσματος της πανδημίας.

«Συνειδητοποίησα ότι αυτή η αίσθηση του σπιτιού δεν είναι κάτι που παίρνεις από ένα σπίτι- είναι περισσότερο κάτι εσωτερικό. Το συνειδητοποιείς αυτό όταν σταματάς για ένα λεπτό και κοιτάς γύρω σου» εξήγησε.

