Η Βαϊόλα Ντέιβις μπήκε στην ελίτ των νικητών του Egot με τη νίκη της στα βραβεία Grammy, χτες την Κυριακή.

Γνωστό ως το grand slam της αμερικανικής ψυχαγωγίας, το περίφημο ακρωνύμιο Egot σημαίνει έναν αποδέκτη ενός βραβείου Emmy, ενός Grammy, ενός Oscar και ενός Tony. Η Ντέιβις είναι το 18ο άτομο που επιτυγχάνει την ιδιότητα του Egot, μαζί με τους Όντρεϊ Χέπμπορν, Μελ Μπρουκς, Άντριου Λόιντ Γουέμπερ και Τζον Γκίλγκουντ.

Η Ντέιβις κέρδισε το πρώτο της Grammy την Κυριακή για την ηχογράφηση των απομνημονευμάτων της, Finding Me. Είναι η τρίτη μαύρη γυναίκα που κερδίζει το Egot, μετά την Γούπι Γκόλντμπεργκ και την Τζένιφερ Χάτσον. Ο μουσικός Τζον Λέτζεντ έγινε ο πρώτος μαύρος άνδρας νικητής του Egot και ο νεότερος σε ηλικία 39 ετών το 2018.

«Έγραψα αυτό το βιβλίο για να τιμήσω την εξάχρονη Βαϊόλα» δήλωσε η Ντέιβις στη σκηνή της τελετής στο Λος Άντζελες. «Για να τιμήσω τη ζωή της, τη χαρά της, το τραύμα της, τα πάντα. Και, ήταν απλά ένα τέτοιο ταξίδι – απλά Egot!».

Δείτε τη βράβευσή της

Στην κατηγορία των ακουστικών βιβλίων, η Ντέιβις αναμετρήθηκε με τον Μπρουκς, έναν συνάδελφο Egot- τον συνθέτη και ηθοποιό Λιν-Μάνιουελ Μιράντα, ο οποίος απέχει μια νίκη στο Όσκαρ από το να αποκτήσει την ιδιότητα του Egot- τον ηθοποιό Τζέιμι Φοξ και τον μουσικό Questlove, οι οποίοι έχουν κερδίσει Όσκαρ και Grammy.

Η 57χρονη ηθοποιός είναι τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ, γεγονός που την καθιστά την πρώτη σε υποψηφιότητες μαύρη ηθοποιό στην ιστορία. Κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης γυναικείας ερμηνείας το 2017 για την ερμηνεία της ως σύζυγος ενός παίκτη του μπέιζμπολ στην ταινία Fences (Εμπόδια). Κέρδισε επίσης το Tony καλύτερης γυναικείας ερμηνείας το 2010 για τον ίδιο ρόλο, στο πρωτότυπο έργο στο Μπρόντγουεϊ.

Είναι επίσης πέντε φορές υποψήφια για Emmy και κέρδισε το 2015 για την ερμηνεία της στην τηλεοπτική σειρά How to Get Away with Murder. Πριν κερδίσει το Tony για το Fences το 2010, κέρδισε επίσης το Tony καλύτερης πρωταγωνίστριας για τον ρόλο της στο έργο King Hedley II του Broadway το 2001.

Στα απομνημονεύματά της περιγράφει λεπτομερώς το ρατσιστικό bullying που υπέστη μεγαλώνοντας στο Rhode Island, καθώς και τη διαδρομή της από μια αξιοθαύμαστη ηθοποιό που είχε κολλήσει σε μικρούς ρόλους, μέχρι να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο How to Get Away With Murder, τη σειρά που την έκανε γνωστή.