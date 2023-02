Τα συλλυπητήρια της Ελλάδας στον τουρκικό λαό για τις απώλειες μετά τις δύο ισχυρές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα μετέφερε η πρεσβεία στην Άγκυρα.

Η ελληνική αντιπροσωπεία στην τουρκική πρωτεύσουσα δημοσίευσε ένα μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη της στον τουρκικό λαό που περνά δύσκολες στιγμές.

«Η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη στον φιλικό μας τουρκικό λαό για τον σεισμό στη ΝΑ Τουρκία, με καταστροφικές συνέπειες και τραγικές ανθρώπινες απώλειες» αναφέρει το μήνυμα της ελληνικής πρεσβείας.

The Embassy of Greece in Ankara expresses its deepest condolences and solidarity to our friendly Turkish people for the earthquake in SE Turkey, with devastating consequences and the tragic loss of human lives. pic.twitter.com/AIwsF1sjfI

— GreeceInTurkiye (@GreeceInTurkiye) February 6, 2023