Σοκ προκαλεί ένα ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό με θύμα μια ανήλικη μαθήτρια στη Φλόριντα.

Το κορίτσι ξυλοκοπήθηκε ανελέητα από δύο αγόρια μέσα στο σχολικό λεωφορείο.

Οι γονείς της 9χρονης μαθήτριας σκοπεύουν να ασκήσουν ποινικές διώξεις κατά των αγοριών που επιτέθηκαν στην κόρη τους.

Το θέμα έφερε στο φως η New York Post. Τα πλάνα από την ανατριχιαστική επίθεση δείχνουν δύο αγόρια να χτυπούν άγρια και επανειλημμένα την μαθήτρια της τρίτης τάξης του Coconut Palm K-8 Academy στο Homestead, καθώς εκείνη προσπαθεί απεγνωσμένα να τους αποκρούσει.

Video shows 9-year-old Florida girl savagely beaten by two boys in school bus attack https://t.co/pTdChD1O3d pic.twitter.com/NMkHR1y1tP

— New York Post (@nypost) February 2, 2023