Σε επίθεση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή με ανάρτησή του προχώρησε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός αξιωματούχος κατηγορεί τη ΔΟΕ ότι προωθεί «την απάνθρωπη πολιτική της Ρωσίας».

Ο ίδιος είχε καταγγείλει πριν από μερικές ημέρες ότι το Ολυμπιακό Συμβούλιο της Ασίας είχε προσφέρει σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές την ευκαιρία να προκριθούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

«Η ΔΟΕ προτείνει στον κόσμο την προώθηση της βίας, των μαζικών δολοφονιών, της καταστροφής. Γι’ αυτό επιμένει ότι οι Ρώσοι αθλητές πρέπει να συμμετέχουν σε αγώνες ως πραγματικοί «πρεσβευτές του θανάτου»», έγραψε ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ στο Twitter.

«Ο αθλητισμός δεν υπάρχει έξω από την πολιτική – ο αθλητισμός την προωθεί. Έτσι, η ΔΟΕ προωθεί τη ρωσική απάνθρωπη πολιτική», πρόσθεσε.

#IOC proposes to the world promotion of violence, mass murders, destruction. That’s why it insists 🇷🇺 athletes should participate in contests as real «ambassadors of death»… Sport doesn’t exist outside politics – sport promotes it. Thus, the IOC promotes the 🇷🇺 anti-human policy

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 28, 2023