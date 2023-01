Ήταν το βράδυ του Σαββάτου που ο 72χρονος Huu Can Tran σκόρπισε τον θάνατο στην Καλιφόρνια. Δέκα νεκροί και άλλοι δέκα τραυματίες ο τραγικός απολογισμός της αιματηρής επίθεσης σε αίθουσα χορού στο Μοντερέι. Η γιορτή για το σεληνιακό νέο έτος κατέληξε σε τραγωδία.

Οι αρχές της Καλιφόρνια ταυτοποίησαν τον ύποπτο της αιματηρής επίθεσης στο Star Ballroom Dance Studio. Πρόκειται για τον 72χρονο Huu Can Tran. Η ταυτοποίησή του έγινε λίγες ώρες αφού ο ύποπτος αυτοπυροβολήθηκε σε ένα λευκό φορτηγάκι στο Torrance.

Μέσα στο βανάκι του δράστη, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, βρέθηκε ένα όπλο. Όπλο που οι αρχές συνδέουν με την πολύνεκρη αιματηρή επίθεση. Μια περιοχή σε απόσταση περίπου μισής ώρας από το Monterey Park. Ήταν με το ίδιο φορτηγάκι που χρησιμοποίησε για να διαφύγει το βράδυ του Σαββάτου.

Μετά την αιματηρή επίθεση, ο δράστης επιχείρησε να εισβάλει σε μια ακόμα αίθουσα χορού, στο Lai Lai Ballroom στην Alhambra. Ήταν σε απόσταση 10 λεπτών από την πρώτη σχολή χορού. Εκεί κατάφεραν να τον αφοπλίσουν δύο άνθρωποι, αφού πάλεψαν μαζί του. Ήθελε να σκοτώσει και άλλους. Και τότε ξεκίνησε το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Άγνωστα παραμένουν, ωστόσο, μέχρι στιγμής τα κίνητρα του δράστη για την αιματηρή επίθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται έως ότου αποκαλυφθεί τι οδήγησε τον μακελάρη της Καλιφόρνια στην πολύνεκρη επίθεση.

Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στο CBS, ο ένοπλος πήγε στο στούντιο χορού του Monterey Park για να βρει τη σύζυγό του. Άνοιξε τελικά πυρ, όπως ανέφερε, χωρίς να πει τίποτα. «Βρήκε τη γυναίκα του εκεί. Άρχισε να τους πυροβολεί όλους… όταν χόρευαν» συμπλήρωσε.

Επτά άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο. «Εξακολουθώ να έχω ερωτήματα στο μυαλό μου. Ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη; Είχε κάποια ψυχική ασθένεια; Ήταν θύτης ενδοοικογενειακής βίας; Πώς απέκτησε όλα αυτά τα όπλα; Ήταν με νόμιμα μέσα ή όχι;» τόνισε η Judy Chu στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε το βράδυ της Κυριακής έξω από το δημαρχείο του Monterey Park.

#USAReflects | Mass shooting in #MontereyPark #California USA

A mass shooting in Monterey Park , CA near China’s New Year Celebration.

Shooting suspect identified as 72-year-old Huu Can Tran. He died from a self-inflicted gunshot wound after killing 10 people and injuring 10. pic.twitter.com/RO7GsBXJA3

— India Reflects (@IndiaReflects) January 23, 2023