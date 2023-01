Ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τους συμμάχους του Κιέβου να «σκεφτούν πιο γρήγορα» να αυξήσουν τη στρατιωτική υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, μία ημέρα αφού απέτυχαν να συμφωνήσουν για την αποστολή των αρμάτων μάχης που ζητάει το Κίεβο.

«Θα βοηθήσετε έτσι κι αλλιώς την Ουκρανία με τα απαραίτητα όπλα και θα αντιληφθείτε πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή για να τελειώσει ο πόλεμος εκτός από την ήττα της Ρωσίας», έγραψε στο Twitter ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ.

Afterword to global indecision…

You’ll help Ukraine with the necessary weapons anyway and realize that there is no other option to end the war except the defeat of🇷🇺

But today’s indecision is killing more of our people. Every day of delay is the death of Ukrainians. Think faster

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 21, 2023