Όταν βγει από αυτόν τον εφιάλτη, η Καλιφόρνια θα μπορούσε κατά μια έννοια να δει το… «ποτήρι μισογεμάτο» από αυτή τη θεομηνία.

Έπειτα από τόση βροχή και πλημμύρες, η προσδοκία θα ήταν λογικά το τέλος της παρατεταμένης ξηρασίας, που έχει στεγνώσει τους ταμιευτήρες και έχει ξεράνει τη γη, καταστρέφοντας σε μεγάλο βαθμό το τοπίο και τη γεωργική παραγωγή.

Όμως η επιστημονική κοινότητα κλιματολόγων, υδρολόγων και μετεωρολόγων στην Καλιφόρνια είναι πλέον διχασμένοι.

Πολλοί θεωρούν σχεδόν απίθανο να αρκεί περίπου ένας μήνας καταιγίδων για να «σβήσει» τα τρία χρόνια που πλέον μετρά η ξηρασία.

Η στάθμη των υδάτων στους κύριους ταμιευτήρες της πολιτείας συνεχίζει να είναι κάτω από το μέσο όρο για αυτή την εποχή.

Στον ποταμό Κολοράντο, που τροφοδοτεί την Καλιφόρνια και άλλες έξι δυτικές πολιτείες, είναι ακόμη πιο χαμηλά.

Το 64% των υπόγειων υδάτων της πολιτείας είναι επίσης κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Τα τελευταία επίσημα στοιχεία, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη Πέμπτη, έδειξαν ότι ολόκληρη η Καλιφόρνια παρέμεινε σε ασυνήθιστα ξηρές συνθήκες.

Παρ’ όλα αυτά, το σύνολο των εκτάσεων σε συνθήκες σοβαρής ή ακραίας ξηρασίας μειώθηκε από 71% σε 46% μέσα σε μόλις μια εβδομάδα.

Ο κλιματολόγος της πολιτείας, Μάικλ Άντερσον, κρατά πάντως «μικρό καλάθι».

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο της υγρής περιόδου, η οποία διαρκεί στην πολιτεία μέχρι τον Απρίλιο, τονίζει.

Η περσινή εξελίχθηκε τελικά στην πιο ξηρή στα χρονικά. Για να επανέλθουν, δε, τα υπόγεια ύδατα σε φυσιολογικά επίπεδα, προειδοποιεί ο Άντερσον, εκτιμάται ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια βροχοπτώσεων πάνω από το μέσο όρο…

«Είναι ένα προειδοποιητικό σήμα για το κλίμα», είπε σε συνέντευξη τύπου η Κάρλα Νέμεθ, διευθύντρια της πολιτειακής Υπηρεσίας Υδατικών Πόρων.

«Η Καλιφόρνια βιώνει ταυτόχρονα μια έκτακτη κατάσταση ξηρασίας, όσο και μια έκτακτη κατάσταση πλημμύρας».

The latest report from the U.S. Drought Monitor shows how drought conditions continue to improve across California thanks to the relentless storms that have targeted the state. More wet weather is in the forecast: https://t.co/WOzB6vqcYy pic.twitter.com/mHzs3H81nA

— Breaking Weather by AccuWeather (@breakingweather) January 12, 2023