Μέσα στους βουλευτές και τους γερουσιαστές που αντιδρούν στο αίτημα Μπάιντεν για πώληση των F16 στην Τουρκία, είναι και η Νικόλ Μαλλιωτάκη. H βουλευτής στην ανάρτηση της στο Twitter αναφέρεται στον λόγο που θα απορρίψει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία.

Σε πρόσφατό της tweet, ανήρτησε μία φωτογραφία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «η WSJ γράφει ότι ο Μπάιντεν θα ζητήσει επισήμως από το Κογκρέσο να εγκρίνει την πώληση των μαζητικών F-16 fighter στην Τουρκία σε αντάλλαγμα με την υπογραφή εκ μέρους της Τουρκίας της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Αυτή η φωτογραφία του Ερντογάν με τον Ραϊσί του Ιράν και τον Πούτιν της Ρωσίας είναι απλά ένας λόγος που το Κογκρέσο πρέπει να απορρίψει μια τέτοια πώληση».

.@WSJ is reporting that Biden will formally ask Congress to approve the sale of F-16 fighter jets to Turkey in exchange for Turkey signing off to a NATO expansion. This photo of Erdogan with Iran’s Raisi and Russia’s Putin is just one reason why Congress must reject such a sale. pic.twitter.com/LaVirokMAw

— Office of Rep. Nicole Malliotakis (@RepMalliotakis) January 15, 2023