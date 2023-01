Οργή έχει προκαλέσει το βίντεο με έναν επιχειρηματία στο Σαν Φρανσίσκο, ο οποίος φαίνεται να καταβρέχει μια γυναίκα με ένα λάστιχο.

Ο Collier Gwin, ιδιοκτήτης του Foster Gwin Gallery, παραδέχτηκε στην εφημερίδα San Francisco Chronicle ότι έριξε νερό στην άστεγη γυναίκα που καθόταν στο πεζοδρόμιο μπροστά από την επιχείρησή του.

Το βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε το πρωί της Δευτέρα από τον ιδιοκτήτη ενός κοντινού φούρνου, δείχνει τον Gwin να καταβρέχει τη γυναίκα, η οποία έκλαιγε. Με ήρεμη φωνή, εκείνος της είπε αργότερα: «Απλώς κουνήσου». Και συνέχισε να τη βρέχει.

The owner of Foster Gwin Gallery displays a lack of emotion as he sprays a desperately poor person with freezing cold water in San Francisco.

Most people are one bad month away from homelessness, & before long it’s near impossible to escape. pic.twitter.com/elIlVFFpIV

— ChudsOfTikTok (@ChudsOfTikTok) January 10, 2023