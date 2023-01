Η Αλ Νασρ πυροδότησε την βόμβα… Κριστιάνο Ρονάλντο με τον 37χρονο Πορτογάλο σούπερ σταρ να παίρνει την μεγάλη απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας.

Η μεγάλη αντίπαλος της νέας ομάδας του CR7 είναι η Αλ Χιλάλ με έναν φίλο της να έχει την φαεινή ιδέα να τυπώσει μια φανέλα της ομάδας του με το όνομα του Λιονέλ Μέσι, ως απάντηση στην απόκτηση του Ρονάλντο από την Αλ Νασρ.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν φυσικά δεν άργησαν να κατακλύσουν τα social media, τα οποία σχολίασαν ποικιλοτρόπως τη μοναδική αυτή φανέλα.

🚨 Lionel Messi’s shirt at Al Hilal’s official store who, are the biggest rival of Al Nassr in Saudi Arabia. 👀🧐 pic.twitter.com/fpDMpJMDLS

— Naimul Rafin  (@nhrafin_00) January 1, 2023