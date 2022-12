Τα προληπτικά μέτρα που έλαβαν πολλές χώρες, με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων κοροναϊού Covid-19 στην Κίνα, είναι «κατανοητά», δεδομένης της έλλειψης αξιόπιστων πληροφοριών από το Πεκίνο για την πορεία της πανδημίας, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Ελλείψει αναλυτικής πληροφόρησης από την Κίνα, είναι κατανοητό ότι χώρες ανά τον κόσμο λαμβάνουν μέτρα, με τα οποία θεωρούν ότι θα προστατεύσουν τους πολίτες τους», έγραψε ο γενικός διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας σε ανάρτησή του στο Twitter.

As I said at our most recent press conference – in order to make a comprehensive risk assessment of the #COVID19 situation on the ground in #China, @WHO needs more detailed information.https://t.co/5s9LPbLiCj

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 29, 2022