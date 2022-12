Η σφοδρή χιονοθύελλα που σαρώνει μεγάλο τμήμα των ΗΠΑ έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση εν μέσω πολικού ψύχους, κυκλοφοριακό χάος και ακυρώσεις πτήσεων.

Περίπου 530.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής ώρα Ελλάδος) — έναντι 1,5 εκατ. δώδεκα ώρες νωρίτερα — ιδίως στη Βόρεια Καρολίνα, το Τενεσί και το Μέιν, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage.us. Και στις τρεις πολιτείες καταγράφονταν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε ότι το ψύχος αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο και προέτρεψε τους Αμερικανούς στις πληγείσες από τη χιονοθύελλα περιοχές να αναζητήσουν ζεστασιά σε κλειστούς χώρους. Την Παρασκευή, είχαν καταγραφεί πολικές θερμοκρασίες με ελάχιστες που έφθαναν τους –48°C, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

