Μία μέρα μετά τον χαμένο τελικό από την Αργεντινή στα πέναλτι η αποστολή της Γαλλίας επέστρεψε στη βάση της το βράδυ της Δευτέρας (19/12).

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν έφτασε πολύ κοντά στο back to back, κάτι που συνέβαινε για πρώτη φορά από ευρωπαϊκή ομάδα σε Μουντιάλ, αλλά δεν τα κατάφερε.

Παρά την ήττα στον τελικό, χιλιάδες Γάλλοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κονκόρντ για να αποθεώσουν τους «μπλε» που και σε αυτή τη διοργάνωση τους έκαναν περήφανους.

Fans continue to gather at Paris’ Place de la Concorde – the French national team are expected to arrive imminently. pic.twitter.com/IEJwg2gtBB

— Get French Football News (@GFFN) December 19, 2022