Στα «σαλόνια» της Premier League αναμένεται να «μετακομίσει» από το καλοκαίρι ο Ενκουκού.

Εδώ και καιρό ήταν γνωστό πως η Τσέλσι είχε «κλείσει» τον Γάλλο παίκτη, ωστόσο σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο πλέον μιλάμε για οριστική συμφωνία και υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Έτσι ο άσος της Λειψίας που έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στην γερμανική ομάδα θα κάνει το βήμα παραπάνω και από το καλοκαίρι θα αγωνίζεται στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου με την φανέλα των «μπλε».

Christopher Nkunku deal, signed and sealed — here we go now confirmed. All documents and contracts are also signed, it’s 100% closed. 🔵🤝🏻 #CFC

French striker can be considered new Chelses player, starting from July 2023. It’s all signed/sealed with RB Leipzig and player side. pic.twitter.com/u0gOytyM4U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2022