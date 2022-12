Την οργισμένη αντίδραση του Μπομπ Μενέντεζ προκάλεσε ο Ερντογάν μετά την καταδίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου. Στον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης επιβλήθηκε ποινή 2 ετών, 7 μηνών και 15 ημερών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων,

«Η καταδίκη του τουρκικού καθεστώτος στον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμάμογλου, καταδεικνύει τον συνεχιζόμενο κατήφορο της Τουρκίας προς την απολυταρχία. Οι ελεύθερες εκλογές είναι η ψυχή της δημοκρατίας. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να απαγορεύσει στους πολιτικούς του αντιπάλους από το αξίωμα και ταυτόχρονα να υποκρίνεται ότι συμμερίζεται τις αξίες μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός γερουσιαστής στο Twitter.

Σημειώνεται ότι η καταδικαστική απόφαση της Άγκυρας, που δεν επιτρέπει στον Ιμάμογλου να κατέλθει στις προεδρικές εκλογές, έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Ο Ιμάμογλου ανερχόμενος αστέρας της τουρκικής πολιτικής σκηνής όταν εξελέγη το 2019 – δικαζόταν για «εξύβριση» και ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει την δίκη του «πολιτική», καθώς διεξαγόταν λίγους μήνες πριν τις εκλογές του Ιουνίου 2023 στην Τουρκία.

Στη διάρκεια προηγούμενης ακροαματικής συνεδρίασης τον Νοέμβριο, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να επιβληθεί στον Ιμάμογλου ποινή φυλάκισης από 15 μήνες έως τέσσερα χρόνια για ένα σχόλιό του που θεωρήθηκε «εξύβριση» των μελών του τουρκικού Εκλογικού Συμβουλίου.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης ήταν μεταξύ των λίγων ηγετών της αντιπολίτευσης που οι δημοσκοπήσεις τους φέρουν να κερδίζουν τον Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρή οικονομική κρίση και πληθωρισμό που επισήμως τρέχει με ρυθμό γύρω στο 85%.

The Turkish regime’s sentencing of opposition leader @ekrem_imamoglu demonstrates Turkey’s continued descent toward autocracy. Free elections are the lifeblood of democracy. Erdogan cannot bar his political opponents from office & at the same time pretend to share our values. https://t.co/LXzIguXlUH

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) December 14, 2022